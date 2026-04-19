Bagno di folla al PalAntenore per la ventiduesima vittoria stagionale

Al PalAntenore si è svolto un bagno di folla in occasione della festa per la vittoria della Banca Annia Padova Women, che ha conquistato la ventiduesima vittoria stagionale. La squadra ha battuto in tre set l’Idras Torbole Casaglia, celebrando così il successo in Coppa Italia. La partita si è svolta oggi, 19 aprile, con i tifosi presenti per applaudire il risultato ottenuto dai propri beniamini.

La Banca Annia Padova Women oggi 19 aprile, festeggia la Coppa Italia, protagonista all'ingresso del PalAntenore, con la ventiduesima vittoria stagionale, ottenuta in tre set con l’Idras Torbole Casaglia. Dopo un primo set in controllo la squadra di Vincenzo Rondinelli soffre in avvio di secondo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Ballando sotto la pioggia al Carnevale di Viareggio. Burlamacco, dal bagno di folla al bagno di maschere inzuppateViareggio, 8 febbraio 2026 – Tra le ranocchie del Breschi che saltavano a proprio agio da un pozzanghere all’altra , il classico “Pierrot sotto il... Bagno di folla, brindisi e selfie, la visita della premier Meloni al Vinitaly – Il video(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 Bagno di folla, brindisi e selfie per la premier Meloni in visita al Vinitaly di Verona. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tornano 'I Cesaroni', bagno di folla per il cast al teatro Palladium di Roma; Bagno di folla al Teatro Cristo Re, Controcorrente presenta i candidati; Il grande ritorno de I Cesaroni, alla Garbatella bagno di folla per Claudio Amendola e il cast; Video: Fabrizio Corona a Poggio Rusco: bagno di folla al Big closing party della Taverna. Meglioalge, bagno di folla per il nuovo showroom di SanremoOltre 500 persone in via G. Pascoli per l’inaugurazione del nuovo spazio del gruppo Idrocentro. Con la famiglia Cussino, Alessia Ventura e numerose autorità, il marchio rafforza il legame tra Piemonte ... riviera24.it Albano, bagno di folla per Massimo Ferrarini a Villa Altieri per la presentazione di liste e candidatiAlbano, grande partecipazione per Ferrarini: presentate le liste del centrodestra unito e il programma per sicurezza, decoro e sviluppo. castellinotizie.it Bagno di folla all'apertura del comitato elettorale per il candidato del centrodestra. Cannizzaro rilancia su sondaggi e obiettivi e non si nasconde: 'Vorrei essere il miglior sindaco della storia' - facebook.com facebook VIDEO - Bagno di Suoni ad Artinscena: un’esperienza immersiva di benessere e rigenerazione x.com