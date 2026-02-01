L’Atalanta resiste in 10 al Como Palladino | Un punto che ne vale tre ci serviva una partita così

L’Atalanta ha portato a casa un punto prezioso dopo aver resistito in dieci uomini contro il Como. La squadra di Palladino si è difesa con coraggio, giocando tutta la partita in inferiorità numerica. Alla fine, il tecnico ha detto che quel punto vale più di tre, perché serviva una partita così, di sofferenza e difesa compatta.

Como. Una partita di sofferenza in inferiorità numerica, lottando in 10 contro 11 contro la squadra che forse in tutto il campionato sa gestire meglio il pallone. L' Atalanta porta a casa un punto preziosissimo dalla trasferta di Como, macchiata dall'espulsione di Ahanor dopo 7 minuti di gioco, ma condotta in porto grazie alla straordinaria volontà e allo spirito, oltre alla poca precisione degli avanti di Fabregas. Per Raffaele Palladino è un punto che ne vale tre, mentre Marco Carnesecchi e Marten de Roon esprimono soddisfazione soprattutto per quanto moralmente pesa questo risultato, con il rigore parato al 97? dal portiere nerazzurro a rappresentare la ciliegina sulla torta del pomeriggio lariano.

