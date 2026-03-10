Boccadifalco centro anziani di piazza Micca | dal 16 marzo ampliato il servizio pomeridiano

Dal 16 marzo il centro anziani di piazza Micca a Boccadifalco estenderà il proprio servizio pomeridiano da due a quattro giorni alla settimana, con attività programmate dal lunedì al giovedì. La decisione riguarda l’ampliamento delle aperture nel pomeriggio per offrire maggiori possibilità di partecipazione agli utenti. La struttura continuerà a funzionare con orari e programmi stabiliti per ciascun giorno.

Attività dal lunedì al giovedì. Le dichiarazioni dell'assessore comunale Mimma Calabrò: "Offrire più giornate significa dare a tante persone ulteriori opportunità di socializzazione e di stare insieme" A partire da lunedì 16 marzo il centro anziani di piazza Micca amplierà il proprio servizio pomeridiano, che passerà da due a quattro giorni settimanali, con attività previste dal lunedì al giovedì. L’iniziativa rientra nel percorso di rafforzamento dei servizi di socializzazione e aggregazione rivolti agli anziani, offrendo più occasioni di incontro, partecipazione e condivisione. “L’ampliamento del servizio pomeridiano rappresenta un passo importante per rendere il centro anziani sempre più vivo e partecipato – dichiara l’assessora alle Politiche sociali Mimma Calabrò –. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

