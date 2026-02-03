Incontro tra parole e immagini | Tabozzi e Oliva al centro di un dialogo su arte e narrazione

Durante la trasmissione “Dilettanti per Dire”, Davide Tabozzi e Alessandro Oliva hanno scambiato idee su come arte e narrazione si incontrino. Sono stati insieme, parlando di come le immagini e le parole possano creare storie che vanno oltre il semplice racconto. Un confronto diretto, senza fronzoli, che ha messo in luce l’importanza di unire visivo e scritto in modo naturale.

Davide Tabozzi e Alessandro Oliva si sono incontrati al centro di un dialogo intenso e riflessivo durante la trasmissione “Dilettanti per Dire”, in un incontro che ha unito parole e immagini in un’arte narrativa che va oltre i confini del semplice racconto. L’incontro, tenutosi a Varese, ha visto i due artisti – uno scrittore di grande spessore letterario, l’altro regista e autore di film che esplorano con sensibilità i confini tra realtà e finzione – confrontarsi su temi fondamentali: il potere della narrazione, la relazione tra testo e immagine, e il ruolo dell’artista nel raccontare il mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

