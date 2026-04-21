Al Carlo Felice torna Zena Ridens lo spettacolo comico che sostiene Airc e Istituto Gaslini

Lunedì 27 aprile il Teatro Carlo Felice ospita nuovamente “Zena Ridens”, uno spettacolo comico che raccoglie fondi per la ricerca sul cancro e per l'Istituto Gaslini. L’evento, che ha riscosso successo nello scorso anno, combina momenti di umorismo con iniziative di solidarietà, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento dedicato alla beneficenza. La serata si inserisce in un calendario di manifestazioni che uniscono intrattenimento e sostegno alle cause sociali.

Dopo il grande successo dello scorso anno, lunedì 27 aprile il Teatro Carlo Felice ospita nuovamente “Zena Ridens”, lo spettacolo che unisce comicità e impegno per sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e l’Istituto Giannina Gaslini tramite la sua Fondazione Gaslininsieme ETS. Un.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate “Sana follia”: al Teatro Agricantus lo spettacolo comico di e con Marco ManeraL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend «Sarò il... "In...divisa": al Re Mida lo spettacolo comico con Orazio Bottiglieri, Ciro Chimento e Giuseppe PassarelloAttraverso l'ironia si può raccontare tutto: anche il mondo di chi, ogni giorno, si occupa della nostra sicurezza. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Amore, passione, tragedia: 'Tosca' conquista il pubblico del Carlo Felice; Il reato di pensare: la limitazione della libertà raccontata da Paolo Crepet al Carlo Felice; Genova, Teatro Carlo Felice – Tosca; Amore, potere e abisso: Tosca torna al Carlo Felice di Genova dopo una prima accolta dagli applausi (P. Fizzarotti). Amore, potere e abisso: Tosca torna al Carlo Felice di Genova dopo una prima accolta dagli applausi (P. Fizzarotti)L’ombra di Scarpia, il canto di Tosca, la corsa disperata di Cavaradossi. Al Teatro Carlo Felice l’opera di Giacomo Puccini è entrata nel vivo con una prima che il 10 aprile ha riportato al centro tut ... farodiroma.it Al Carlo Felice trionfa Tosca, amore, potere, tragediaUn pubblico impaziente e motivato quello che venerdi 10 aprile ha assistito alla prima di Tosca per la regia di Alessandro Talevi ... ligurianotizie.it Galleria Mazzini e Teatro Carlo Felice Buona serata facebook Carlo Felice, la Cisl attacca il Sovrintendente Galli: “Un anno di gestione fallimentare, chi deve gestire gestisca” x.com