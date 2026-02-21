Sana follia | al Teatro Agricantus lo spettacolo comico di e con Marco Manera

Marco Manera presenta “Sana follia” al Teatro Agricantus di Palermo, portando in scena uno spettacolo che rivisita le storie popolari della Sicilia. La rappresentazione si ispira ai racconti tramandati oralmente nei piccoli paesi dell’isola, spesso dimenticati o fraintesi. Manera utilizza umorismo e ironia per rendere vivo il patrimonio culturale locale. Lo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico con aneddoti e personaggi tipici delle tradizioni siciliane, pronti a sorprendere gli spettatori.

«Sarò il narratore, in quanto testimone oculare – racconta Manera – di un fatto accaduto nel 1991 in un piccolo borgo montano abitato da 200 anime. Una storia semplice e folle allo stesso tempo, ricca di trabocchetti e di intrecci. una di quelle storie che, specie nei piccoli centri, "fanno comunità"». Un notaio, un'anziana ereditiera e un testamento sono i tre elementi che sconvolgono la vita tranquilla di un paesino siciliano. Marco Manera, testimone della vicenda, racconterà in maniera esilarante le peripezie, i segreti e i raggiri di chi le prova tutte per arricchirsi.

