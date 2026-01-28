Indivisa | al Re Mida lo spettacolo comico con Orazio Bottiglieri Ciro Chimento e Giuseppe Passarello

Questa sera al Re Mida va in scena “In…divisa”, uno spettacolo comico con Orazio Bottiglieri, Ciro Chimento e Giuseppe Passarello. Gli attori usano l’ironia per farci ridere, ma anche per farci pensare a chi ogni giorno si impegna a proteggerci. È uno spettacolo che mescola comicità e realtà, con battute semplici e momenti divertenti. La sala si riempie di pubblico che vuole sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Attraverso l'ironia si può raccontare tutto: anche il mondo di chi, ogni giorno, si occupa della nostra sicurezza. Arriva, al Re Mida - Casa Cultura di Palermo, la nuova commedia comico-brillante "In.divisa".Lo spettacolo è scritto da Orazio Bottiglieri, che è anche sul palco insieme a Ciro Chimento e Giuseppe Passarello. Una girandola di situazioni esilaranti: uno strano ufficio denunce, agenti di scorta improbabili, una task force alle prese con un fantomatico attacco terroristico, fino a un borseggiatore maldestro fermato da poliziotti tutt'altro che impeccabili.Tra equivoci, sketch e dialoghi serrati, la comicità diventa il filo conduttore di un racconto che diverte senza mai perdere di vista l'aspetto umano.

