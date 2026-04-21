Un uomo di 49 anni, residente a Montecchio, era sottoposto agli arresti domiciliari, ma si è continuato a occupare di attività illecite. La sua situazione è cambiata quando è stato deciso di trasferirlo in carcere, dopo che le autorità hanno scoperto che, nonostante la misura restrittiva, gestiva ancora il traffico di droga all’interno della propria abitazione.

Gli arresti domiciliari avrebbero dovuto rappresentare un limite invalicabile e un’occasione di riflessione, ma per uno spacciatore 49enne residente a Montecchio si sono trasformati in un semplice trasferimento del business illecito tra le mura domestiche. L’uomo è stato di nuovo arrestato dai Carabinieri della stazione locale, questa volta per un aggravamento della misura cautelare che lo ha condotto direttamente alla "Pulce", la casa circondariale di Reggio. La decisione è stata assunta dal Gip del Tribunale, che ha accolto pienamente la richiesta della Procura della Repubblica, a seguito dei risultati recenti delle investigazioni svolte dall’Arma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ai domiciliari con la droga. Per il 49enne c’è il carcere

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