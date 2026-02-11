Nascondeva droga e una pistola rubata in casa arrestato un 49enne già ai domiciliari

La polizia ha arrestato un uomo di 49 anni, già agli arresti domiciliari, trovato con droga e una pistola rubata in casa. Durante una perquisizione, gli agenti hanno scoperto diversi chili di cocaina e un’arma che era stata sottratta. L’uomo ora si trova in cella in attesa di essere interrogato.

Scattano gli arresti per un 49enne, che deteneva in casa una pistola rubata e diversi chili di cocaina. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un messinese, sottoposto agli arresti domiciliari, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di.

Un 32enne agli arresti domiciliari a Foggia è stato rintracciato e arrestato a Varcaturo, frazione di Giugliano, in provincia di Napoli.

