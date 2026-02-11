Messina | droga arma rubata e doppio appartamento 49enne ai domiciliari nuovamente arrestato

La Polizia di Messina ha arrestato di nuovo un uomo di 49 anni, già agli arresti domiciliari. Questa volta, è finito in manette per aver nascosto droga e un’arma da fuoco rubata. Gli agenti hanno scoperto anche che l’uomo possedeva un doppio appartamento, usato probabilmente per nascondere la merce e l’arma. La vicenda riaccende i controlli nella zona e porta a un nuovo passo avanti nelle indagini.

Un uomo di 49 anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Messina per detenzione di droga e di un'arma da fuoco rubata. L'operazione, condotta nella giornata di oggi, 11 febbraio 2026, ha portato al sequestro di quattro chili di cocaina e di una pistola calibro 357 Magnum, risultato provento di un furto. L'arresto si inserisce in un contesto di controlli mirati da parte delle forze dell'ordine nel territorio messinese. L'uomo, originario di Messina, era già sottoposto a misure restrittive, ma è stato colto in flagranza di reato mentre nascondeva sostanze stupefacenti e un'arma da sparo all'interno della sua abitazione.

