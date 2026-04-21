Agrusti riconfermato alla guida di Pordenonelegge modello virtuoso per il territorio

Il festival Pordenonelegge è stato confermato alla guida da Agrusti, che ha sottolineato come i dati mostrino il suo ruolo come esempio positivo per il territorio. Il festival si distingue per aver contribuito alla crescita culturale e alla creazione di ricchezza locale, diventando un punto di riferimento nel panorama culturale della zona. La conferma alla guida indica la continuità di questa iniziativa nel promuovere cultura e sviluppo economico.

"I dati confermano che Pordenonelegge è un modello virtuoso per il territorio e un esempio concreto di come la cultura possa generare ricchezza. Salutiamo dunque con favore che si sia scelto di proseguire su questa buona strada, dando continuità al lavoro del presidente e del CdA della Fondazione.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Pordenonelegge: Agrusti resta al comando per il salto di qualitàLa gestione della Fondazione Pordenonelegge riceve una conferma di fiducia decisiva con il rinnovo del mandato di Michelangelo Agrusti alla... Pordenonelegge, Agrusti presidente fino al 2029Michelangelo Agrusti sarà presidente della Fondazione Pordenonelegge fino al 2029. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fondazione Pordenonelegge.it, il presidente Michelangelo Agrusti confermato alla guida del CdA fino al 2029, approvato il bilancio 2025. Successo e dati in crescita per le iniziative; Fondazione PordenoneLegge: in Cda riconfermati Agrusti presidente e Pascolo vice; Fondazione Pordenonelegge.it, il presidente Michelangelo Agrusti confermato alla guida del CdA fino al 2029; Agrusti confermato alla presidenza di Fondazione Pordenonelegge.it. Fondazione PordenoneLegge: in Cda riconfermati Agrusti presidente e Pascolo viceTra i dati spiccano le 600mila presenze dal 2023 a oggi, e la ricaduta economica stimata in oltre 11 euro per ogni euro pubblico investito ... rainews.it Fondazione Pordenonelegge.it, CdA confermato: Agrusti presidente fino al 2029Assemblea dei soci fondatori: confermati CdA e revisori. Approvato il consuntivo 2025, crescono ricaduta economica e valore mediatico. nordest24.it Agrusti confermato alla presidenza di Fondazione Pordenonelegge.it Per ogni euro pubblico investito sul festival, la ricaduta stimata è pari a 11,27 euro Continuità alla guida e numeri in crescita: si apre oggi il nuovo mandato del cda della Fondazione Porden facebook Fondazione Pordenonelegge.it, il presidente Michelangelo Agrusti confermato alla guida del CdA fino al 2029 x.com