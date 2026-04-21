Agrigento colpo in pieno giorno | svaligiata casa di un esteta

A Agrigento, durante le ore diurne, è stato rubato l’appartamento di un giovane che lavora nel settore dell’estetica. L’episodio è avvenuto nei pressi di via Vittorio Emanuele, una zona centrale della città. La vittima ha subito il furto senza che ci fossero testimoni presenti al momento. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Un trentenne che gestisce un’attività di estetica è stato vittima di un furto nella sua abitazione ad Agrigento, situata in prossimità della zona centrale di via Vittorio Emanuele. Tra le undici e le tredici di oggi, i malviventi hanno approfittato di un momento di assenza del proprietario per forzare una finestra e sottrarre un bottino composto da 6.000 euro in contanti e gioielli d’oro dal valore di 5.000 euro. L’analisi del danno economico e la vulnerabilità del professionista. Il colpo ha generato un impatto finanziario immediato di circa 11.000 euro per il giovane parrucchiere, cifra che include sia il denaro rubato sia i preziosi, ma che risulta interamente a carico della vittima poiché non dispone di una copertura assicurativa per l’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, colpo in pieno giorno: svaligiata casa di un esteta Notizie correlate Furto nel giorno della Domenica delle Palme: svaligiata una casaAncora un furto in abitazione nella zona di Licinella, a Capaccio Paestum, dove aumenta la preoccupazione tra i residenti a seguito di una serie di... Si avvicinano con una scusa e gli portano via il portafogli: colpo in pieno giornoSi avvicinano con una scusa e, nel giro di pochi secondi, il portafogli sparisce. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Maxi-furto in pieno giorno: colpo da 11 mila euro a un parrucchiere; Entrano dalla finestra e trovano i contanti: colpo da 18 mila euro nell’abitazione di un commerciante; Si avvicinano con una scusa e gli portano via il portafogli: colpo in pieno giorno; Colpo da 11mila euro in pieno giorno: svaligiata la casa di un parrucchiere. Sito archeologico Valle dei Templi - Agrigento - Foto di Antonella Sicari - facebook.com facebook Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nel weekend vicino al centro storico di Pavia #ANSA x.com