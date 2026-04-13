Si avvicinano con una scusa e gli portano via il portafogli | colpo in pieno giorno

Nella mattinata di sabato 11 aprile, a Cervignano del Friuli, un uomo di 75 anni è stato derubato all’interno di un negozio. Due persone si sono avvicinate a lui con una scusa e in pochi secondi hanno portato via il suo portafoglio. L’episodio si è verificato durante le ore diurne, all’interno di un esercizio commerciale frequentato da clienti. La Polizia sta indagando sulla vicenda.

Si avvicinano con una scusa e, nel giro di pochi secondi, il portafogli sparisce. È successo nella mattinata di sabato 11 aprile a Cervignano del Friuli, dove un uomo di 75 anni è stato derubato all’interno di un esercizio commerciale.Il furto e la segnalazione al 112Secondo quanto ricostruito.🔗 Leggi su Udinetoday.it Spari in pieno giorno a Marano, si teme una vittima: carabinieri sul postoColpi di pistola sono stati esplosi nel centro della città in provincia di Napoli: sul posto si stanno recando i carabinieri. Gli studenti lecchesi incontrano gli edicolanti e si avvicinano ai giornaliTre classi degli istituti cittadini protagoniste delle prime tappe del progetto "Edicola mi piace" varato da Assocultura-Snag Confcommercio Lecco e...