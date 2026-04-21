Agricoltura sbloccate tutte le domande per le produzioni a basso impatto ambientale
Il dipartimento regionale dell'Agricoltura ha pubblicato un decreto che consente di finanziare tutte le domande relative alle produzioni a basso impatto ambientale. Con questa misura, sono state sbloccate le richieste precedentemente in attesa di approvazione, consentendo così l'accesso ai fondi per un numero più ampio di progetti. La decisione riguarda tutte le domande pervenute fino a questo momento, senza restrizioni o esclusioni.
È stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell'Agricoltura il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2.293 domande di adesione al bando 2025 sulla "Produzione integrata", nell'ambito del Pac 2023-2027 (Intervento SRA 01- ACA 1), destinato agli agricoltori che.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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