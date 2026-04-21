Agricoltori foggiani a un bivio | chi e perché è indietro e sta perdendo terreno

Gli agricoltori di una provincia del sud Italia si trovano di fronte a una situazione di rallentamento e perdita di terreno rispetto ad altri comparti. La percezione comune associa l’agricoltura a un settore antiquato e poco dinamico, anche dal punto di vista economico. Questa realtà si riflette nelle sfide quotidiane degli operatori, che devono affrontare ostacoli legati sia alla competitività che alle innovazioni tecnologiche.

Quando si parla di agricoltura si pensa sempre ad un mondo arcaico, quasi immobile nel tempo. Anche in termini economici il settore si definisce tradizionale. Questo è ancor più vero per il Mezzogiorno, in cui spesso è il cuore pulsante del tessuto imprenditoriale. Eppure non tutti sanno che la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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