I foggiani non si tirano indietro donati farmaci a chi ha bisogno | C' è tanta sensibilità

A Foggia, i cittadini rispondono presente. In occasione della Giornata del Malato, molte farmacie della città hanno aperto le porte per raccogliere medicinali da donare a chi ne ha più bisogno. Le farmacie sono state prese d’assalto da persone che hanno portato farmaci inutilizzati, pronti a essere consegnati alle famiglie meno abbienti. La risposta dei foggiani è stata forte e concreta, dimostrando sensibilità e solidarietà in un momento di bisogno.

In occasione della Giornata del Malato, diverse farmacie foggiane hanno attivato una raccolta straordinaria di medicinali da destinare alle famiglie meno abbienti. Un gesto concreto che si inserisce nel solco delle iniziative solidali dedicate al contrasto della cosiddetta 'povertà sanitaria'.

