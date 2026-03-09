L'Inter guida la classifica con un margine importante, risultato che alcuni attribuiscono a decisioni favorevoli durante il campionato. Allegri, allenatore della Juventus, non è apprezzato da chi critica le scelte tattiche e le strategie adottate. La differenza di punti tra le squadre si basa anche su alcune situazioni favorevoli che hanno favorito il team nerazzurro.

Inter, il largo vantaggio di classifica è figlio di grazie ricevute. Allegri non piace agli spacciatori di tattiche (Damascelli) Tony Damascelli sul Giornale tiene il solito punto sul campionato italiano di Serie A e non può non partire dal derby che il Milan ha vinto con controllo assoluto del campo. Uno a zero il risultato finale e ancora una sconfitta – l’ennesima – per Chivu nelle partite che contano, Scrive Damascelli: Da San Siro qualcosa di nuovo. Si fa per dire. L’Inter ha perso il derby e anche altro, cinque sconfitte in campionato come in Champions League non sono credenziali ideali per Chivu, il largo vantaggio di classifica è figlio di grazie ricevute, meglio non accennare alle assenze perché le altre in corsa stanno peggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Inter, il largo vantaggio in classifica è figlio di grazie ricevute. Allegri non piace agli spacciatori di tattiche (Damascelli)

