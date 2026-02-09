Gasperini rompe il silenzio e invita allenatori e calciatori a parlare. «Questo calcio non ci piace», dice, e invita a fare sentire la propria voce. L’allenatore dell’Atalanta lancia un appello diretto, chiedendo un confronto per cambiare le cose.

«Ha ragione De Rossi, dobbiamo far sentire la nostra voce. Questo calcio non piace a nessuno». Gasperini chiama a raccolta allenatori e calciatori per una tavola rotonda che possa cambiare le cattive abitudini del calcio di oggi. Il tecnico giallorosso in conferenza stampa fa eco alle dichiarazioni di De Rossi del giorno precedente (dopo il rigore subito al 90' contro il Napoli) e, anzi, rincara la dose. «Non è possibile: questo tipo di calcio non piace a noi e probabilmente non piace neanche al pubblico. C'è una grande confusione, è bruttissimo vedere partite condizionate da cartellini strani, da rigori che il pubblico non vede. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'appello di Gasperini agli allenatori: "Questo calcio non ci piace. Facciamoci sentire"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è sfogato in conferenza stampa, lamentando che il calcio attuale non gli piace più.

