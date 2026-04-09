Nella notte a Turate, un uomo di circa 30 anni è stato aggredito in via Tinelli, vicino al centro cittadino. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. La vicenda si è verificata in un'area frequentata dalla popolazione locale, senza ulteriori dettagli sulle cause dell'aggressione. Gli agenti stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

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© Ilnotiziario.net - Turate, aggressione nella notte: 30enne portato in ospedale

Turate, violenta aggressione in centro: 30enne ferito e in ospedaleUn uomo di 30 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano dopo essere stato vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte...

Notte violenta nel Comasco: aggressione a Turate, poi accoltellamento all’alba a ComoNotte e prime ore del mattino segnate dalla violenza nel Comasco, con due interventi distinti tra Turate e Como nel giro di poche ore.

Temi più discussi: Notte violenta nel Comasco: aggressione a Turate, poi accoltellamento all’alba a Como; Notte di paura a Turate, 30enne in ospedale dopo un’aggressione; Aggressione a Turate prima di mezzanotte e stamane ferimento in via Cuzzi a Como: un 30enne finisce in ospedale; Auto si ribalta in A9 a Turate: tre persone coinvolte, interviene l’elisoccorso.

Turate, aggressione nella notte: 30enne portato in ospedaleMomenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove un uomo di circa 30 anni è rimasto ferito a seguito di un’aggressione ... ilnotiziario.net

Turate e Como, doppia aggressione nella notte e all’alba. Due feriti in ospedaleDoppia aggressione nella notte e all’alba. Il primo episodio risale alle 23.30 circa di ieri in via Tinelli a Turate. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, massima gravità, a Turate per un u ... espansionetv.it

Aggressione nella notte a Turate, ferito un 30enne trasportato in ospedale. - facebook.com facebook

Ore 22:01 08/04/2026 #autostradaA9 LAINATE-COMO CHIASSO Como #trafficobloccato per incidente tra Turate e Allacciamento A9/A36 al km 21 #aspilombardia x.com