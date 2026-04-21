Aggressione Cicalone | catturato in Finlandia il terzo complice

Un uomo di 39 anni di nazionalità romena è stato trasferito in Italia dopo essere stato arrestato in Finlandia. Si tratta del terzo sospetto coinvolto nell’aggressione avvenuta il 12 novembre presso la fermata della metropolitana Ottaviano a Roma, che ha coinvolto uno YouTuber noto come Cicalone. La cattura si inserisce nelle operazioni di indagine coordinate dalle autorità italiane, che da tempo lavorano per fare luce sull’episodio.

Un uomo di 39 anni, di nazionalità romena, è stato riportato in Italia dopo essere stato catturato in Finlandia, segnando un ulteriore passo nella risoluzione dell’aggressione subita dallo YouTuber Cicalone lo scorso 12 novembre presso la fermata della metropolitana Ottaviano a Roma. L’individuo è stato trasferito direttamente al carcere di Rebibbia, dove attende il giudizio delle autorità competenti. Il percorso investigativo tra Roma e l’Europa settentrionale. L’episodio che scosse la zona di Ottaviano, sulla linea A della metropolitana, ha l’implicazione di tre complici nel pestaggio di Cicalone. Le indagini condotte dal nucleo PolMetro...🔗 Leggi su Ameve.eu

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Aggressione allo youtuber Cicalone: estradato il terzo complice a Fiumicino dopo indagini...

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