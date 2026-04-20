Aggressione in metro allo youtuber Simone Cicalone 39enne indagato catturato in Finlandia ed estradato

In un episodio avvenuto in metropolitana, uno youtuber di 39 anni è stato vittima di un’aggressione. Le autorità hanno identificato e catturato in Finlandia il secondo sospettato coinvolto nell’evento, che è stato successivamente estradato. Le indagini sono ancora aperte e al momento si stanno concentrando sulla ricostruzione dei fatti e sulle accuse di lesioni gravissime rivolte ai presunti aggressori.

È stata portata a termine l’estradizione in Italia di un cittadino rumeno di 39 anni, accusato di aggressione ai danni dello youtuber Simone Cicalone, avvenuta lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana Ottaviano. L’uomo, individuato grazie a una complessa attività investigativa internazionale, è stato associato in carcere dopo essere stato preso in consegna all’aeroporto di Fiumicino. Le indagini e l’identificazione dei responsabili Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dal nucleo PolMetro della Questura di Roma, che ha identificato il trentanovenne rumeno insieme ad altri tre complici.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Aggressione in metro allo youtuber Simone Cicalone, 39enne indagato catturato in Finlandia ed estradato Notizie correlate Cicalone aggredito nella metro di Roma: catturato in Finlandia uno degli aggressori dello YouTuber. Il 39enne romeno è detenuto al carcere di RebibbiaLo scorso 12 novembre lo YouTuber Cicalone è stato pestato da alcuni ragazzi nei pressi della fermata della metropolitana Linea A di Roma “Ottaviano”. Aggressione allo youtuber Simone Cicalone a Roma, arrestate quattro persone tra la Finlandia e la RomaniaArrestati i presunti aggressori dello youtuber Simone Cicalone, quattro persone fermate tra la Romania e la Finlandia, una sbarcata a Fiumicino. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cicalone pestato in metro a Roma, preso in Finlandia uno degli aggressori: fa parte del clan di Hitler. Ora è a Rebibbia; Pilar Fogliati e Fabio Paratici, la prima foto (postata dal ristorante): a cena insieme dopo la partita della Fiorentina; Alex Belli: Ero presente durante il parto di Gabriel, Delia è stata fortissima. Papà, che è diacono, battezzerà nostro figlio. Aggressione allo youtuber Cicalone, preso in Finlandia ed estradato in Italia uno degli indagatiL'azione investigativa si è conclusa venerdì pomeriggio con la presa in consegna dell'uomo dagli agenti della Polizia di Stato ... dire.it Cicalone pestato in metro a Roma, preso in Finlandia uno degli aggressori: fa parte del «clan di Hitler». Ora è a RebibbiaÈ stato estradato tre giorni fa in Italia dalla Finlandia e si trova ora a Rebibbia, in attesa di essere interrogato nei prossimi giorni, Victor Ionut Dascalu, 39enne originario ... ilmattino.it Con Simone Cicalone lungo le strade che portano a p.zza Garibaldi. - facebook.com facebook