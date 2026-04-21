Aggressione choc in via Flaminia | Mi ha presa a pugni mentre portavo a spasso il cane 49enne finisce in ospedale

Lo scorso sabato in via Flaminia si è verificata un'aggressione che ha coinvolto una donna di 49 anni di origini brasiliane. La vittima stava portando a spasso il cane quando, davanti a un locale della zona, sarebbe stata colpita da un pugno che l'ha fatta finire in ospedale. L'episodio ha trasformato una semplice passeggiata pomeridiana in un momento di forte tensione. La dinamica e le eventuali responsabilità sono al momento oggetto di indagine.

ANCONA – Una tranquilla passeggiata pomeridiana trasformata in un incubo. È quanto accaduto lo scorso sabato, 18 aprile, in via Flaminia, dove una donna di 49 anni di origini brasiliane, di nome Rita, sarebbe stata brutalmente aggredita davanti a un noto locale della zona. Secondo quanto.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aggressione choc in gita scolastica: insegnante presa a pugni Personal trainer ucciso per strada: colpi di pistola mentre era a spasso con il caneÈ stato raggiunto alle spalle, mentre portava a spasso il suo cane, ed ucciso da quattro colpi di pistola Annibale Carta, conosciuto come Dino,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: In un video l'aggressione choc all'operatore ecologico; Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addome; Aggressione all'Esselunga di via Carloni: il sindacato lancia l’allarme sicurezza; Tredicenne aggredito con un tirapugni al parco: Marconi scende in piazza contro le violenze. Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addomeIl 56enne è stato attaccato in via di Novoli: ha perso molto sangue, non è in pericolo di vita. A soccorrerlo un ufficiale della Croce rossa: Chiedeva aiuto, ho cercato di fermare l’emorragia. lanazione.it Choc a Udine: ragazza schiaffeggiata da un uomo in pieno centroAggressione in via Ciconi a Udine: ragazza colpita al volto, aggressore in fuga. Indagini della Polizia locale. nordest24.it Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di Garda x.com Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di Garda - facebook.com facebook