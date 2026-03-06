Aggressione choc in gita scolastica | insegnante presa a pugni

Durante una gita scolastica nel centro storico di Bologna, un'insegnante di una scuola media di Piedimonte San Germano è stata colpita con un pugno da un individuo sconosciuto. La docente stava accompagnando gli studenti in visita quando è stata improvvisamente aggredita, provocando momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Docente colpita al volto sotto i portici di Bologna davanti a 80 studenti. Uomo bloccato da preside e insegnanti Momenti di paura nel centro storico di Bologna, dove una docente della scuola media di Piedimonte San Germano (Frosinone) è stata improvvisamente aggredita mentre accompagnava una scolaresca in visita d'istruzione. La scena si è consumata sotto i portici del capoluogo emiliano-romagnolo, davanti agli occhi di circa 80 studenti delle classi prime, seconde e terze medie. Il gruppo stava rientrando verso i pullman dopo aver visitato la Pinacoteca Nazionale di Bologna quando un uomo, descritto come uno straniero, si è avvicinato alla docente e l'ha colpita con un pugno violento al volto.