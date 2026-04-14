Personal trainer ucciso per strada | colpi di pistola mentre era a spasso con il cane

Un personal trainer di 42 anni è stato ucciso mentre passeggiava con il suo cane in strada. La vittima è stata colpita alle spalle da quattro colpi di pistola. L'episodio si è verificato in un'area pubblica e al momento non sono note le motivazioni dell'omicidio. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'accaduto e sulle eventuali responsabilità.

È stato raggiunto alle spalle, mentre portava a spasso il suo cane, ed ucciso da quattro colpi di pistola Annibale Carta, conosciuto come Dino, personal trainer di 42 anni ucciso nella tarda serata di ieri a Foggia. Era a pochi passi dalla sua abitazione, in via Caracciolo nella zona dello stadio. Si cerca il movente e i responsabili dell’omicidio. I carabinieri che seguono le indagini hanno lavorato per tutta la notte sul luogo dell’omicidio per raccogliere gli indizi. Gli investigatori hanno anche recuperato un caricatore di pistola forse perso dal killer. Non è ancora chiaro lo scenario e la dinamica e non si conoscono ancora le cause. Spunta la pista personale Le indagini portate avanti dai carabinieri dovranno fare luce sul movente e sulle ultime ore di vita di Dino.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Personal trainer ucciso per strada: colpi di pistola mentre era a spasso con il cane Ucciso a colpi di pistola a Foggia il personal trainer Annibale Carta: era vicino casa con il caneUcciso alle spalle con quattro colpi di pistola mentre passeggiava con il cane vicino alla sua abitazione.