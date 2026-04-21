Aggressione al carcere di piazza Lanza | detenuto ferisce sei poliziotti penitenziari

Nel carcere di piazza Lanza, oggi pomeriggio, un detenuto ha aggredito sei agenti penitenziari, ferendoli. L'episodio si è verificato a poche settimane da un altro episodio simile accaduto nella stessa struttura. Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell'ordine e il personale sanitario. La situazione è sotto controllo, e sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Nel carcere di piazza Lanza oggi pomeriggio agenti penitenziari aggrediti da un detenuto, a poche settimane da un episodio analogo avvenuto nella stessa struttura. Per sei lavoratori è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Le prognosi variano dai trenta ai tre giorni.Stando a una.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Pavia, aggressione in carcere: detenuto ferisce due ispettori e cinque agentiPavia, 27 gennaio 2027 – Due ispettori e cinque agenti della polizia penitenziaria aggrediti, nel carcere pavese di Torre del Gallo, da un detenuto... Tre poliziotti penitenziari aggrediti nel carcere di AversaTre poliziotti penitenziari sono stati aggrediti nel carcere di Aversa da un detenuto straniero e costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ancora un'aggressione in carcere: feriti sovrintendente e due agenti della Polizia penitenziaria; Aggressione al carcere di Taranto: detenuto colpisce l'agente, costola rotta; Poliziotto aggredito da detenuto nel carcere di Viterbo: ferito a collo, torace e polso; Aggressione nel carcere di Orvieto, il NurSind: ''Garantire sicurezza agli infermieri''. Cicalone aggredito nella metro di Roma: catturato in Finlandia uno degli aggressori dello YouTuber. Il 39enne romeno è detenuto al carcere di RebibbiaIl 39enne romeno, uno dei responsabili del pestaggio alla fermata Ottaviano, è stato estradato e ora è detenuto a Rebibbia ... ilfattoquotidiano.it Incendio in una cella, feriti e aggressioni: giornata di tensioni in carcereLa denuncia del segretario del sindacato di polizia penitenziaria ConSiPe, Roberto Melis: Il sistema è al limite ... linkoristano.it Uno schiaffo durante un congresso di partito riaccende tensioni interne già emerse in passato. Filippo Mosticone, coordinatore di FdI a Sora, ha denunciato un’aggressione che sarebbe avvenuta durante un evento di Gioventù Nazionale: accusa un dirigente l - facebook.com facebook Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di Garda x.com