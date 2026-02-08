Tre poliziotti penitenziari aggrediti nel carcere di Aversa

Tre agenti penitenziari sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da un detenuto straniero nel carcere di Aversa. L’attacco è avvenuto questa mattina, e i poliziotti sono stati costretti a ricevere cure mediche. La violenza ha sorpreso tutti, e ora si cerca di capire come gestire la situazione all’interno della struttura.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre poliziotti penitenziari sono stati aggrediti nel carcere di Aversa da un detenuto straniero e costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale. A darne notizia il sindacato degli agenti Sappe, attraverso una nota di Raffaele Munno, vice segretario regionale della Campania, che parla di “fatto intollerabile che conferma il livello di emergenza e di abbandono in cui operano quotidianamente le donne e gli uomini del Corpo”. Munno racconta che “ieri, presso il reparto 8 bis della Casa di reclusione di Aversa, tre poliziotti penitenziari sono stati brutalmente aggrediti da un internato straniero per futili motivi.🔗 Leggi su Anteprima24.it Approfondimenti su Aversa Carcere Violenza in carcere: aggrediti medico e poliziotti penitenziari Nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio, presso la casa di reclusione di Spoleto, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un giovane detenuto extracomunitario in regime di media sicurezza, un medico e alcuni agenti penitenziari. Prato, aggrediti lavoratori e poliziotti in borghese: tre fermati / VIDEO Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Aversa Carcere Argomenti discussi: Carcere nel caos: due aggressioni nelle sezioni maschile e femminile tra lanci di escrementi e incendi appiccati; Ingerisce pile e dà in escandescenza: feriti 6 poliziotti penitenziari; Aggressione in carcere: Pugno duro contro i violenti; CARCERE CHIETI, ANCORA UN'AGGRESSIONE: AGENTE FINISCE IN OSPEDALE | Notizie di cronaca. Tre poliziotti penitenziari aggrediti nel carcere di AversaTre poliziotti penitenziari sono stati aggrediti nel carcere di Aversa (Caserta) da un detenuto straniero e costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale. (ANSA) ... ansa.it Detenuto, specializzato in arti marziali, aggredisce tre agenti penitenziari ad AversaUn grave episodio di violenza si è verificato sabato all'interno del reparto 8 bis della Casa di reclusione di Aversa, dove tre poliziotti penitenziari sono stati brutalmente aggrediti da un internato ... casertaweb.com Tre poliziotti penitenziari aggrediti nel carcere di Aversa. Sappe, 'un detenuto straniero pretendeva il trasferimento' #ANSA x.com UNA DONNA E TRE POLIZIOTTI FERITI | Cosa è successo facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.