Tre poliziotti penitenziari aggrediti nel carcere di Aversa

Tre agenti penitenziari sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da un detenuto straniero nel carcere di Aversa. L’attacco è avvenuto questa mattina, e i poliziotti sono stati costretti a ricevere cure mediche. La violenza ha sorpreso tutti, e ora si cerca di capire come gestire la situazione all’interno della struttura.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre poliziotti penitenziari sono stati aggrediti nel carcere di Aversa  da un detenuto straniero e costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale. A darne notizia il sindacato degli agenti Sappe, attraverso una nota di Raffaele Munno, vice segretario regionale della Campania, che parla di “fatto intollerabile che conferma il livello di emergenza e di abbandono in cui operano quotidianamente le donne e gli uomini del Corpo”. Munno racconta che “ieri, presso il reparto 8 bis della Casa di reclusione di Aversa, tre poliziotti penitenziari sono stati brutalmente aggrediti da un internato straniero per futili motivi.🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

