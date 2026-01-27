Pavia aggressione in carcere | detenuto ferisce due ispettori e cinque agenti

In un episodio avvenuto nel carcere di Torre del Gallo a Pavia, un detenuto ha aggredito con violenza due ispettori e cinque agenti della polizia penitenziaria, rifiutandosi di sottoporsi a una normale perquisizione. L’incidente evidenzia le tensioni e le sfide della gestione delle strutture detentive in Italia.

Pavia, 27 gennaio 2027 – Due ispettori e cinque agenti della polizia penitenziaria aggrediti, nel c arcere pavese di Torre del Gallo, da un detenuto che si è rifiutato con violenza di sottoporsi a una o rdinaria perquisizione della cella. A denunciare "l'ennesimo grave episodio di violenza", avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio, è Alfonso Greco, segretario nazionale per la Lombardia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). Il personale intervenuto è poi finito al pronto soccorso, con lesioni fino a 10 giorni di prognosi. Il detenuto, straniero, sottoposto al regime di detenzione protetta, sarebbe affetto da accertate problematiche psichiatriche.

