Un uomo di 30 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia in viale Castagnola con l’accusa di aver aggredito la madre e la sorella, chiedendo loro denaro per l’acquisto di droga e tentando di estorcerlo. L’intervento è stato effettuato dopo una chiamata al 112, che segnalava una lite in famiglia. L’uomo ha precedenti per reati violenti.

Si tratta di un 30enne tossicodipendente già ai domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti. Ha minacciato le due donne con una mazza da baseball, distruggendo casa e costringendole a chiamare il 112 Un 30enne pluripregiudicato catanese è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, al termine di un intervento eseguito dalla polizia in un'abitazione di viale Castagnola. Una donna, impaurita dal comportamento del fratello, non aveva avuto altra scelta che chiamare il 112, riferendo all'operatore di temere per la propria incolumità e per quella della madre. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato le due donne chiuse all’interno della loro auto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Chiede soldi per la droga e aggredisce la madre e la sorella, arrestato pregiudicato violento

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