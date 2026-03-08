Rider aggrediti solo per piacere Sputi spray urticante e coltellata | caccia a tre ragazzi vestiti di nero

Tre giovani vestiti di nero sono stati protagonisti di un'aggressione venerdì sera in corso Lodi a Milano, con sputi, spray urticante e una coltellata. I rider coinvolti hanno riferito di essere stati attaccati senza motivo, solo per piacere. La polizia sta indagando sulla vicenda, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i lavoratori della zona.

Milano – «Cercavano soltanto una scusa per aggredirci ». La dinamica del raid andato in scena venerdì sera in corso Lodi genera allarme almeno per due motivi. Il primo: un trentenne è stato colpito con un fendente alla spalla, riportando per fortuna conseguenza non gravi. Il secondo: si è trattato, almeno in apparenza, di un assalto a caso, s enza alcun legame precedente tra i protagonisti né episodi scatenanti a innescare la violenza. Nel mirino è finito un rider pakistano, trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Caccia a tre ragazzi. Ora è caccia a tre ragazzi probabilmente nordafricani, vestiti di nero, due con il cappuccio della tuta calato sul volto e uno con la visiera del cappellino a coprirgli parzialmente la faccia.