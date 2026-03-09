Nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo, in piazza Principe Umberto vicino alla Stazione Centrale di Napoli, alcuni agenti della Municipale sono stati aggrediti con spray urticante mentre intervenivano per fermare una rissa. Tre persone sono state denunciate in seguito all’incidente. L’episodio ha provocato un momento di tensione nella zona.

L’episodio si è verificato intorno alle 18.30 nelle vicinanze di un mini-market della zona, punto in cui in passato si erano già registrati episodi simili. Una pattuglia della Municipale, impegnata nei controlli di routine nell’area, ha notato un gruppo di persone coinvolte in una lite e si è avvicinata per riportare la calma. Durante l’intervento, mentre gli agenti tentavano di separare i presenti e ristabilire l’ordine, uno dei partecipanti avrebbe improvvisamente estratto una bomboletta di spray urticante spruzzandola direttamente verso il volto dei poliziotti municipali. Il getto li avrebbe colpiti agli occhi, provocando un forte bruciore e momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, agenti della Municipale aggrediti con spray urticante durante una rissa: tre denunciati

