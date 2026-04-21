Il procuratore di Moris Valincic, Adrian Aliaj, ha dichiarato che l’Italia sarà la prossima tappa della carriera del suo assistito, senza specificare la squadra. La notizia è stata pubblicata da un quotidiano croato e cita anche il Milan come uno dei club interessati al difensore centrale nato nel 2002, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. La trattativa sembra essere in fase iniziale, senza ulteriori dettagli sulle cifre o sui tempi.

Moris Valincic, classe 2002, terzino destro croato di proprietà della Dinamo Zagabria, potrebbe lasciare il club presieduto da Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan, nella sessione estiva di calciomercato. Lo ha ammesso il suo agente, Adrian Aliaj, con alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano del suo Paese, 'Jutarnji list'. "Crediamo che Moris dovrebbe lasciare la Dinamo in estate e crediamo che sia una prospettiva piuttosto realistica. La Dinamo non ha gestito bene il suo ritorno in campo dopo l'infortunio, perché non era pronto né fisicamente né mentalmente, quindi ha alternato buone prestazioni a prestazioni deludenti, per poi finire in panchina.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Agente Valincic: “L’Italia prossima tappa della sua carriera”. E nomina anche il Milan

Notizie correlate

Leggi anche: AlUla Tour, Milan concede il bis e imita Hulk: è sua anche la seconda tappa

Uae Tour, Milan fa il bis in volata: sua anche la quinta tappa. E Tiberi resta primo in classificaJonathan Milan ha vinto la quinta tappa dell’Uae Tour, 168 km con partenza e arrivo a Dubai.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Calciomercato Roma, parla l’agente di Valincic: giallorossi su di lui; Valincic, l’agente rivela: La Roma ha mostrato interesse. Il suo futuro è in Serie A; Tanti club di A su Valincic. Il suo agente: Consideriamo l'Italia la tappa successiva della sua...; Dinamo Zagabria, l'agente di Valincic: La Serie A è la prossima tappa di Moris, c'è anche il Milan.

L’agente di Valincic rivela: La Roma lo segue. L’Italia sarebbe perfetta per luiL'agente di Valincic: Su di lui la Roma e non solo. I club italiani lo stanno seguendo da molto tempo, sarebbe una buona tappa per lui. siamolaroma.it

Mercato, l'agente di Valincic: Quando ti seguono colossi come la Lazio...Le dichiarazioni dell'agente del calciatore croato, intervenuto ai microfoni del quotidiano Jutarnji list, in merito al suo trasferimento ... cittaceleste.it

Valincic Lazio, l’agente si espone: «Piace ai biancocelesti, ma anche a Napoli, Roma, Bologna e Milan. Il prezzo Dico questo» x.com