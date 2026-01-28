Milan conquista anche la seconda tappa dell'AlUla Tour in Arabia Saudita. Il friulano, questa volta assistito da Consonni, centra il secondo successo consecutivo. La sua vittoria ricorda l’esultanza di Sagan, e il ciclista si dimostra in forma. La corsa si fa sempre più interessante.

Due volate, due vittorie. La stagione di Jonathan Milan è cominciata nel migliore dei modi: il 25enne friulano della Lidl-Trek, dopo la prima, ha conquistato anche la seconda tappa dell’AlUla Tour, in Arabia Saudita. Dopo 152 km, sul traguardo di AlManshiyah Train Station, Milan è stato lanciato alla perfezione da Simone Consonni e vincendo ha rafforzato pure il primato nella corsa che segna il suo debutto stagionale: per lui una esultanza in stile incredibile Hulk che ha ricordato Peter Sagan e il 27° successo da pro’. Allo sprint, alle sue spalle, l’altro italiano Daniel Srkel della Bahrain (come Milan, è passato dal Cycling Team Friuli di Roberto Bressan), poi Ackermann, tedesco della Jayco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - AlUla Tour, Milan concede il bis e imita Hulk: è sua anche la seconda tappa

Jonathan Milan conferma il suo talento e vince anche la seconda tappa del AlUla Tour 2026, dominando la volata finale.

Il Tour Down Under femminile 2026 si è concluso con la vittoria di Noemi Rüegg, che ha conquistato l’ultima tappa per il secondo anno consecutivo.

