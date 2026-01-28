AlUla Tour Milan concede il bis e imita Hulk | è sua anche la seconda tappa
Milan conquista anche la seconda tappa dell'AlUla Tour in Arabia Saudita. Il friulano, questa volta assistito da Consonni, centra il secondo successo consecutivo. La sua vittoria ricorda l’esultanza di Sagan, e il ciclista si dimostra in forma. La corsa si fa sempre più interessante.
Due volate, due vittorie. La stagione di Jonathan Milan è cominciata nel migliore dei modi: il 25enne friulano della Lidl-Trek, dopo la prima, ha conquistato anche la seconda tappa dell’AlUla Tour, in Arabia Saudita. Dopo 152 km, sul traguardo di AlManshiyah Train Station, Milan è stato lanciato alla perfezione da Simone Consonni e vincendo ha rafforzato pure il primato nella corsa che segna il suo debutto stagionale: per lui una esultanza in stile incredibile Hulk che ha ricordato Peter Sagan e il 27° successo da pro’. Allo sprint, alle sue spalle, l’altro italiano Daniel Srkel della Bahrain (come Milan, è passato dal Cycling Team Friuli di Roberto Bressan), poi Ackermann, tedesco della Jayco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
