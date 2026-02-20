Uae Tour Milan fa il bis in volata | sua anche la quinta tappa E Tiberi resta primo in classifica

Milan ha vinto la quinta tappa dell'UAE Tour, dopo aver già conquistato la prima, grazie a uno scatto finale. La gara si è decisa negli ultimi metri, quando il corridore italiano ha sorpreso gli avversari. La vittoria si è concretizzata davanti a Malucelli, che ha tentato di resistere. Tiberi rimane in testa alla classifica generale, ma il prossimo arrivo in salita a Jebel Hafeet, in programma sabato, sarà decisivo per definire il vincitore. Gli appassionati aspettano con ansia il finale di questa corsa.

Jonathan Milan ha vinto la quinta tappa dell'Uae Tour, 168 km con partenza e arrivo a Dubai. Ancora una volata poderosa dunque per il 25enne friulano della Lidl-Trek, 29 centri in tutto da pro' di cui 4 nel 2026, che stavolta si è messo alle spalle il norvegese Blikra (Uno-X) e Matteo Malucelli della XDS-Astana. In classifica generale non ci sono state variazioni di rilievo e dunque resta in maglia di leader Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) con 21" sul messicano Isaac Del Toro (Uae-XRG). La corsa emiratina dell'Abu Dhabi Sports Council, organizzata con la collaborazione tecnica di Rcs Sport, prosegue domani con l'arrivo in salita di Jebel Hafeet, che con ogni probabilità definirà la classifica finale, prima della conclusione di domani.