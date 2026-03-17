Un'organizzazione ha ricevuto un macchinario destinato al suicidio assistito, che permetterà a una persona paralizzata dal collo in giù di accedervi. Si tratta della prima volta in Italia che questo dispositivo sarà disponibile per un individuo con queste caratteristiche, dopo un lungo percorso burocratico e legale. La consegna del macchinario segna un passo importante in questa delicata questione.

Sarà la prima persona paralizzata dal collo in giù a poterlo fare in Italia, dopo una lunga trafila giudiziaria e molte difficoltà tecniche Martedì il tribunale di Firenze ha autorizzato “Libera”, nome di fantasia di una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla e paralizzata dal collo in giù, a utilizzare il macchinario che le permetterà, quando e se lo deciderà, di accedere al suicidio assistito, come lei aveva chiesto. Il suicidio assistito, o morte assistita, è la pratica con cui a determinate condizioni ci si può somministrare autonomamente un farmaco per morire: il macchinario in questione permette di farlo anche alle persone tetraplegiche, come finora in Italia non è mai successo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - “Libera” ha ricevuto il macchinario per accedere al suicidio assistito

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