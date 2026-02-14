Suicidio medicalmente assistito primo caso in Piemonte | è un 40enne affetto da una grave malattia degenerativa

Un uomo di quarant’anni, con una malattia degenerativa in stadio avanzato, ha scelto di porre fine alla sua vita attraverso il suicidio assistito, diventando il primo caso in Piemonte. La sua decisione nasce dalla sofferenza causata dalla condizione che lo affligge da tempo. La famiglia riferisce che l’uomo aveva espresso chiaramente il desiderio di interrompere le sue sofferenze. Con questa scelta, si apre un dibattito più ampio sulla legge e sui diritti dei pazienti in regione.

Un uomo di quarant’anni, affetto da una grave malattia degenerativa, è il primo paziente in Piemonte ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. Si è spento nella propria abitazione, circondato dai medici di sua fiducia e con il supporto logistico dell’Asl 4, competente per Ivrea, Chivasso e per l’area settentrionale della provincia di Torino. La richiesta era stata presentata alcuni mesi fa dallo stesso paziente all’azienda sanitaria. Dopo l’iter previsto, nelle scorse settimane una commissione interdisciplinare dell’Asl aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti necessari per accedere al fine vita volontario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo del Piemonte ha deciso di mettere fine alla sua vita, dopo aver richiesto il suicidio assistito sei mesi fa all’Asl To4.

