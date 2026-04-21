affari tuoi su rai uno il maceratese enrico cerquetella va a casa a mani vuote

Stasera su Rai Uno, il maceratese Enrico Cerquetella, impiegato di 47 anni e padre di due figli, ha partecipato al game show “Affari tuoi”. Durante la trasmissione, non è riuscito a portare a casa nessun premio e ha lasciato lo studio senza vincite. La partecipazione ha coinvolto anche la famiglia, presente in studio durante la trasmissione. La puntata si è conclusa senza ulteriori sviluppi sul suo risultato.

Macerata, 21 aprile 2026 - Il maceratese Enrico Cerquetella, impiegato 47enne e padre di due bambini, questa sera è stato protagonista al game show di Rai 1 “Affari tuoi”. Non è stato baciato dalla fortuna e purtroppo è tornato a casa a mani vuote. Ha giocato dopo ben 33 puntate, tanto che il conduttore Stefano De Martino l’ha definito “un veterano” e gli altri concorrenti uomini si sono vestiti tutti con giacca e pochette come nel suo stile, in quanto ogni puntata il maceratese è stato sempre elegantissimo. La sorte gli ha consegnato il pacco 19, che ha scelto di non cambiare mai. Ad accompagnarlo la sua dolce metà, la moglie Elisabetta, 40enne e originaria di Cingoli, il “balcone delle Marche”, che gestisce con la sorella le attività di famiglia (bar, tabacchi e ristorazione, iniziate dai nonni negli anni ‘60).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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