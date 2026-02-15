Sembrate due gemelle ma Ester e Federica da Affari Tuoi tornano a casa a mani vuote

Ester e Federica, entrambe di Montelepre, sono tornate a casa senza soldi dopo aver rifiutato 30 mila euro durante la puntata di Affari Tuoi del 15 febbraio. Le due sorelle hanno deciso di non accettare l’offerta, preferendo continuare a giocare, anche se alla fine non hanno portato a casa nulla. La loro scelta ha attirato l’attenzione dei presenti in studio, che le hanno paragonate a due gemelle per la somiglianza.