Sembrate due gemelle ma Ester e Federica da Affari Tuoi tornano a casa a mani vuote
Ester e Federica, entrambe di Montelepre, sono tornate a casa senza soldi dopo aver rifiutato 30 mila euro durante la puntata di Affari Tuoi del 15 febbraio. Le due sorelle hanno deciso di non accettare l’offerta, preferendo continuare a giocare, anche se alla fine non hanno portato a casa nulla. La loro scelta ha attirato l’attenzione dei presenti in studio, che le hanno paragonate a due gemelle per la somiglianza.
Nella puntata di Affari Tuoi del 15 febbraio, Ester da Montelepre ha giocato con la sorella Federica rifiutando fino a 30mila euro. Nel suo pacco uno scortadito, la Regione Fortunata non l'ha salvata. Ma portano a casa 7000 euro grazie a Gennarino.🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabio di Affari Tuoi sogna di aprire un’hambugeria, il dottore: “Regalo una pianta”, e lo manda a casa a mani vuote
Melania ad Affari Tuoi: “Sono venuta qui per portare dei soldi a casa”, ma perde tutto sul finale
Melania, concorrente toscana di Affari Tuoi, aveva un obiettivo chiaro: portare a casa dei soldi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Due fidanzati, lo stesso nome: la coppia degli Andrea vince 50 mila euro in Tv Andrea Campagner, organizzatrice di eventi di San Michele, con il futuro sposo Andrea, ad "Affari Tuoi" apre un pacco fortunato. facebook