Sembrate due gemelle ma Ester e Federica da Affari Tuoi tornano a casa a mani vuote

15 feb 2026

Ester e Federica, entrambe di Montelepre, sono tornate a casa senza soldi dopo aver rifiutato 30 mila euro durante la puntata di Affari Tuoi del 15 febbraio. Le due sorelle hanno deciso di non accettare l’offerta, preferendo continuare a giocare, anche se alla fine non hanno portato a casa nulla. La loro scelta ha attirato l’attenzione dei presenti in studio, che le hanno paragonate a due gemelle per la somiglianza.

Nella puntata di Affari Tuoi del 15 febbraio, Ester da Montelepre ha giocato con la sorella Federica rifiutando fino a 30mila euro. Nel suo pacco uno scortadito, la Regione Fortunata non l'ha salvata. Ma portano a casa 7000 euro grazie a Gennarino.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

