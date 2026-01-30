Stefano De Martino torna in tv con una puntata speciale di Affari Tuoi, prevista per il 13 febbraio. Il conduttore ha già condiviso uno spot, lasciando i fan curiosi di scoprire cosa succederà in questa occasione.

Stefano De Martino il 13 febbraio ci sarà una puntata speciale di Affari Tuoi, il conduttore ha condiviso uno spot. Stefano De Martino entra nello studio di Affari Tuoi come se fosse un salotto che conosce a memoria, ma per San Valentino cambia l’aria. Nelle ultime ore il noto conduttore ha mostrato uno spot della prossima puntata speciale che si terrà il 13 febbraio. “Affari Tuoi, nella buona e nella cattiva sorte” si intitolerà così la nuova serata. Leggi anche Helena Prestes torna in Italia, in arrivo il ricongiungimento con Javier De Martino non forza il cuore della serata, lo lascia emergere. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Stefano De Martino arriva una puntata speciale di Affari Tuoi, ecco quando

Approfondimenti su Stefano De Martino

Il 6 gennaio 2026, Stefano De Martino conduce in diretta su Rai 1 Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia.

Stefano De Martino condurrà uno speciale di Affari tuoi in onda in prima serata, in occasione di San Valentino.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Stefano De Martino mentre balla e fa il tutorial ad Affari Tuoi

Ultime notizie su Stefano De Martino

Argomenti discussi: Stefano De Martino, dopo la morte del padre arriva il gesto social di Antonino Spinalbese; Stefano De Martino, le prime parole dopo la morte di papà Enrico; La sorella di Stefano De Martino rompe il silenzio social dopo la morte del padre Enrico; Stefano De Martino dopo la morte di papà Enrico: Il mio nome ha la voce di mio padre.

Stefano De Martino arriva una puntata speciale di Affari Tuoi, ecco quandoStefano De Martino entra nello studio di Affari Tuoi come se fosse un salotto che conosce a memoria, ma per San Valentino cambia l’aria. Nelle ultime ore il noto conduttore ha mostrato uno spot della ... 361magazine.com

C’è Posta per Te, Stefano De Martino commosso con Antonietta e i suoi figli – Video MediasetLa seconda puntata di C’è Posta Per Te 2026 si chiude con la seconda storia di un regalo e arriva in studio Stefano De Martino. superguidatv.it

«Non è abbastanza per realizzare i nostri sogni. » Con queste parole, Enrico e Elena decidono di andare avanti, rifiutando l’offerta di 10mila euro proposta dal dottore durante la puntata di "Affari tuoi" del 29 gennaio 2026. Al centro della puntata ci sono Enrico facebook

Ad Affari Tuoi Sara non segue il consiglio del padre e accetta l'offerta del dottore: perde 300mila euro x.com