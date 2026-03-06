Affari tuoi stop improvviso | la Rai ‘cancella’ De Martino e fa un favore a Gerry Scotti

La Rai ha deciso di interrompere improvvisamente la trasmissione di Affari tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. La scelta riguarda il palinsesto di Rai 1 e ha portato alla cancellazione della presenza del conduttore nello spettacolo. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni, lasciando i telespettatori senza una programmazione prevista.

Nuova variazione nel palinsesto Rai per gli spettatori di Affari Tuoi, il game show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nella serata di venerdì 6 marzo 2026 il programma non sarà trasmesso. Cosa succede. La sospensione rappresenta un ulteriore stop dopo quello registrato nei giorni del Festival di Sanremo, quando l'access prime time era stato rimodulato per esigenze legate alla settimana della kermesse. Anche in questa circostanza, la scelta è collegata alla messa in onda di un appuntamento di grande richiamo, che andrà a occupare la fascia oraria normalmente riservata al programma del "gioco dei pacchi". Al posto di Affari Tuoi, la prima rete trasmetterà la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.