La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si riaccende sui teleschermi italiani. Dopo settimane di battaglia, Rai 1 ha iniziato a rosicchiare spettatori a Canale 5, con il conduttore di

Piano piano Rai 1 ha rosicchiato spettatori e punti share a Canale 5, con Stefano De Martino tornato a farsi sotto battendo Gerry Scotti, che paga lo scotto di puntate dalla durata infinita e di un'ininterrotta presenza da luglio? La riscossa all'improvviso. Dopo mesi di sonore e inattese sconfitte quotidiane, Stefano De Martino ha rialzato la testa dinanzi ai ciclone Gerry Scotti. Seppur se ne parli poco, rispetto al milione di articoli pubblicati lo scorso settembre dinanzi alle ripetute batoste serali, Affari Tuoi è tornato a essere competitivo nei confronti de La Ruota della Fortuna, battendo più volte l'avversario che sembrava inarrestabile e insuperabile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Affari Tuoi vs. La Ruota della Fortuna, si è riaccesa la sfida tra De Martino e Gerry Scotti

Approfondimenti su Affari Tuoi Scottì

Nella puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è confrontato con Gerry Scotti e la sigla di La Ruota della Fortuna, aggiungendo un tocco di ironia e spontaneità alla trasmissione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Affari Tuoi Scottì

Argomenti discussi: Ascolti tv, Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna, clamoroso sorpasso - Floris? Quasi da Otto e mezzo - I trend Auditel; Affari tuoi, De Martino perde la pazienza e sbotta: Squalificata. Ilaria si commuove e vince una maxi cifra; Dove abbiamo già visto Martina Miliddi, ballerina di Affari tuoi?; Affari tuoi puntata di stasera 24 gennaio 2026: chi è il concorrente e quanto ha vinto.

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 26 gennaio 2026Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 26 gennaio 2026? Ecco tutto quello che c'è da sapere. tag24.it

Francesco ad Affari Tuoi nella puntata del 27 gennaio, perché Martina Miliddi non era in studioFrancesco, concorrente di Trieste, è il protagonista di Affari Tuoi del 27 gennaio: la sua partita si chiude con appena 2mila euro e senza nemmeno l’ingresso ... fanpage.it

Francesco Rubino è stato uno dei protagonisti della puntata di Affari Tuoi trasmessa il 27 gennaio. Pur non avendo ottenuto una vincita importante, il concorrente ha attirato l’attenzione del pubblico per un motivo ben preciso: è il compagno di una nota influen - facebook.com facebook

Ad Affari Tuoi Sara non segue il consiglio del padre e accetta l'offerta del dottore: perde 300mila euro x.com