Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna si è riaccesa la sfida tra De Martino e Gerry Scotti
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si riaccende sui teleschermi italiani. Dopo settimane di battaglia, Rai 1 ha iniziato a rosicchiare spettatori a Canale 5, con il conduttore di
Piano piano Rai 1 ha rosicchiato spettatori e punti share a Canale 5, con Stefano De Martino tornato a farsi sotto battendo Gerry Scotti, che paga lo scotto di puntate dalla durata infinita e di un'ininterrotta presenza da luglio? La riscossa all'improvviso. Dopo mesi di sonore e inattese sconfitte quotidiane, Stefano De Martino ha rialzato la testa dinanzi ai ciclone Gerry Scotti. Seppur se ne parli poco, rispetto al milione di articoli pubblicati lo scorso settembre dinanzi alle ripetute batoste serali, Affari Tuoi è tornato a essere competitivo nei confronti de La Ruota della Fortuna, battendo più volte l'avversario che sembrava inarrestabile e insuperabile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Gerry Scotti: in onda la sigla de La Ruota della Fortuna
Nella puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è confrontato con Gerry Scotti e la sigla di La Ruota della Fortuna, aggiungendo un tocco di ironia e spontaneità alla trasmissione.
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punge Samira Lui. E non manca il riferimento a De Martino
