AFFARI SPORCHI La7 Cinema, ore 23.30. Con Richard Gere, Andy Garcia e Nancy Travis. Regia di Mike Figgis. Produzione USA 1990. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Un poliziotto degli affari interni indaga su un collega sospettato di corruzione. Sospettato giustamente, ma è anche un osso particolarmente duro che ha predisposto una rete di complicità all'interno del dipartimento. Quando si vede messo alle strette non esita a coinvolgere la moglie dello sbirro onesto. PERCHÈ VEDERLO Perché è insolitamente efficace nel ritratto di un mondo dove i buoni e gli onesti sono in minoranza. Richard Gere in un insolito ruolo di cattivo ci rilascia una delle sue migliori interpretazioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Affari sporchi", un grande Richard Gere nel ruolo del cattivo

Notizie correlate

Leggi anche: Homer Gere chiama suo padre Richard Gere ogni giorno: i consigli del divo al figlio, nuova star di Euphoria 3

Leggi anche: La 7 Cinema dedica il ciclo American Gere a Richard Gere con 10 film da non perdere da stasera in tv. Eccoli e quando vanno in onda

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Richard Gere, l'American Gigolò dal grande cuore: dal successo mondiale al 'ritiro' dalle scene; Un ciclo di film sull'uomo più affascinante di Hollywood: in tv arriva American Gere; Andy García, indimenticabile Vincent Mancini de 'Il Padrino 3' compie 70 anni; Andy García, i 70 anni dell'indimenticabile Vincent Mancini del Padrino III.

Richard Gere, l'American Gigolò dal grande cuore: dal successo mondiale al 'ritiro' dalle sceneIl divo che ha incarnato l'ideale di bellezza e fascino negli anni Ottanta ha trasformato la sua carriera in un percorso di ricerca personale ... libero.it

La 7 Cinema dedica il ciclo American Gere a Richard Gere con 10 film da non perdere da stasera in tv. Eccoli e quando vanno in onda facebook

Alle 21.30 "Pretty Woman" di Garry Marshall con Julia Roberts, Richard Gere | Edward Lewis, affascinante e spietato uomo d'affari, conosce Vivian, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi, lui di una 'fidanzata' per gli eventi di lavoro. Il cuore indurito di Edward ini x.com