Precipita ultraleggero nel Varesotto si spezza la coda | ferito un 69enne

Un ultraleggero è caduto nel pomeriggio di oggi in una zona di Brebbia, nel Varesotto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 aprile in via per Cadrezzate. L'aereo si è spezzato nella coda durante la caduta, e a bordo si trovava un uomo di 69 anni, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza.

Un aereo ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, a Brebbia, in zona via per Cadrezzate. L’impatto è avvenuto poco prima delle 15 in un’area prativa, lontana dalle abitazioni, evitando conseguenze ben più gravi.Schianto nel pratoSecondo le prime informazioni, il.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Precipita ultraleggero nel Varesotro, si spezza la coda: ferito un 69enneUn aereo ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, a Brebbia, in zona via per Cadrezzate. Brebbia, ultraleggero precipita e si schianta al suolo: ferito il pilota 69enneBrebbia (Varese), 20 aprile 2026 – Un ultraleggero è precipitato questo pomeriggio nelle campagne di Brebbia, in provincia di Varese, nella zona del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Precipita ultraleggero nel Varesotto, si spezza la coda: ferito un 69enne; Aereo ultraleggero precipita nel Varesotto: ferito il pilota | FOTO; Ultraleggero decolla dall’Ossola e precipita nel Varesotto: ferito il pilota; Brebbia, ultraleggero precipita in un campo e si schianta contro un palo. Paura a Brebbia, aereo ultraleggero precipita in un campo: intervento immediato dei soccorsiCome riportato da Varese News, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, intorno alle 15, un velivolo ultraleggero è precipitato nei pressi di Brebbia, terminando la corsa in un’area agricola al ... notizie.it Aereo ultraleggero precipita in atterraggio a Brebbia, ferito il pilotaL'allarme poco prima delle 15, sul posto diversi mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, anche con mezzi aerei ... varesenews.it Ultraleggero precipitato, il pilota ricoverato ad Aosta - facebook.com facebook Aereo ultraleggero precipita su un campo lungo la SP63, a Brebbia (VA): i #vigilidelfuoco, intervenuti anche con elicottero Drago 166, soccorrono il pilota, unica persona a bordo del velivolo. Nel pomeriggio di oggi l’intervento, concluso con la messa in sicurez x.com