Aereo precipita nei campi | grande paura

Un aereo ha perso quota e si è schiantato nei campi vicini a un’area rurale. Il motore ha smesso di funzionare improvvisamente, lasciando spazio a un silenzio improvviso. Alcuni testimoni hanno alzato lo sguardo verso il cielo, altri hanno indicato la zona dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre si attendono maggiori dettagli sulla dinamica e sulle condizioni dei passeggeri.

Il rombo del motore si interrompe all’improvviso, poi il silenzio. Qualcuno alza lo sguardo, altri indicano il cielo. In pochi secondi, ciò che sembrava un volo tranquillo si trasforma in una caduta incontrollata. L’impatto è violento, la terra si solleva, i detriti si spargono nel prato. Attimi concitati, poi partono le chiamate ai soccorsi. In quella distesa verde, lontana dalle case, si consuma un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi. Un aereo ultraleggero è precipitato nei pressi di Brebbia, in provincia di Varese. Nello schianto è rimasto ferito il pilota, un uomo di 69 anni, trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Aereo precipita nei campi: grande paura Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300 Notizie correlate Disastro nei cieli, precipita aereo: è strage! Bilancio tragicoUn gravissimo incidente aereo ha scosso la Colombia nel pomeriggio di oggi, lunedi 23 marzo 2026, coinvolgendo un velivolo pesante delle forze armate... Due scosse di terremoto nei Campi Flegrei, paura a Napoli e comuni limitrofiDue scosse registrate all’alba nei Campi Flegrei: magnitudo 3,3 e 2,6, tanta paura ma nessun danno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aereo precipita e si ribalta in un campo: pilota estratto dalle lamiere; Aereo ultraleggero precipita in atterraggio a Brebbia, ferito il pilota; Brebbia, ultraleggero precipita in un campo e si schianta contro un palo; Brebbia, ultraleggero precipita e si schianta al suolo: ferito il pilota 69enne. Paura a Brebbia, aereo ultraleggero precipita in un campo: intervento immediato dei soccorsiCome riportato da Varese News, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, intorno alle 15, un velivolo ultraleggero è precipitato nei pressi di Brebbia, terminando la corsa in un’area agricola al ... notizie.it Aereo ultraleggero precipita a Brebbia nel Varesotto, ferito il pilota: indagini in corsoUn aereo ultraleggero è precipitato in un prato nei pressi di Brebbia, un piccolo comune in provincia di Varese. Nello schianto è rimasto ferito il pilota, un uomo di 69 anni, che è stato ricoverato ... fanpage.it Aereo ultraleggero precipita a Brebbia: https://fanpa.ge/PZktX - facebook.com facebook Aereo ultraleggero precipita su un campo lungo la SP63, a Brebbia (VA): i #vigilidelfuoco, intervenuti anche con elicottero Drago 166, soccorrono il pilota, unica persona a bordo del velivolo. Nel pomeriggio di oggi l’intervento, concluso con la messa in sicurez x.com