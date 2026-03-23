Un gravissimo incidente aereo ha scosso la Colombia nel pomeriggio di oggi, lunedi 23 marzo 2026, coinvolgendo un velivolo pesante delle forze armate nazionali. La notizia, che ha immediatamente fatto il giro del mondo per la portata della tragedia, riguarda lo schianto di un aereo da trasporto Hercules dell’Aeronautica Militare colombiana. Il disastro si è verificato in una zona rurale del dipartimento di Putumayo, una regione caratterizzata da una fitta vegetazione e da condizioni geografiche complesse, situata nella parte meridionale del paese. Le prime ricostruzioni indicano che il velivolo sia precipitato poco dopo aver effettuato le operazioni di decollo dalla località di Puerto Leguízamo, un punto strategico per i movimenti logistici dei militari nella zona amazzonica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Disastro nei cieli, precipita aereo: è strage! Bilancio tragico

Articoli correlati

Precipita aereo, è strage: molte vittime. La situazioneNella serata di venerdì, un aereo militare della Bolivia si è schiantato in area urbana a El Alto, città adiacente a La Paz, provocando un bilancio...

Autobus precipita nel fiume, è strage! Bilancio terribileUn autobus turistico è precipitato nella notte da una strada di montagna, a circa 80 chilometri a ovest della capitale.

Aereo militare precipita nel bosco di Sabaudia

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Disastro nei cieli precipita aereo è...

Precipita aereo militare in Colombia: a bordo 100 militariUn gravissimo incidente aereo ha scosso la Colombia nel pomeriggio di oggi, lunedi 23 marzo 2026, coinvolgendo un velivolo pesante delle forze armate ... thesocialpost.it

Tragedia in Colombia: aereo militare precipita e va a fuoco con oltre 100 soldati a bordoFoto: Adnkronos Tragedia nei cieli della Colombia, in America del Sud, dove un aereo ... msn.com