La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che modifica le modalità di richiesta di rimborso per i passeggeri coinvolti in ritardi o cancellazioni di voli. La decisione chiarisce alcuni aspetti legali relativi alle responsabilità delle compagnie aeree e ai diritti dei consumatori. La sentenza, destinata a cambiare le pratiche di gestione dei reclami, si applica a tutte le compagnie che effettuano voli all’interno e all’esterno del territorio nazionale.

La Corte di Cassazione è intervenuta con una decisione destinata a incidere in modo significativo sui diritti dei passeggeri aerei. Con l’ ordinanza 90022026, pubblicata il 9 aprile 2026, i giudici hanno ristretto l’uso della cosiddetta circostanza eccezionale, spesso invocata dalle compagnie per negare il rimborso totale o parziale del biglietto di aerei in ritardo. Per le aziende non è più sufficiente richiamare condizioni meteo avverse in modo generico per evitare di pagare i passeggeri. Le compagnie devono dimostrare in modo preciso e documentato sia l’impatto dell’evento sia le misure adottate per ridurre il ritardo. Tre ore di ritardo e niente rimborso: il caso in tribunale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aereo in ritardo, rimborso più facile: stretta della Cassazione sulle compagnie

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