Giuliano UGL | Preoccupa il ritardo sulle Case della Comunità Accelerare con responsabilità per evitare flop della riforma della medicina territoriale

La realizzazione delle 1.723 Case della Comunità è un obiettivo chiave per la sanità territoriale italiana. Tuttavia, i ritardi accumulati rischiano di compromettere l’efficacia della riforma prevista dal PNRR. È fondamentale accelerare i lavori con responsabilità per garantire la piena operatività e evitare che il progetto perda di valore, contribuendo così al miglioramento dell’assistenza sanitaria sul territorio.

"Il completamento e la piena operatività delle 1.723 Case della Comunità previste dal PNRR rappresentano un obiettivo fondamentale per il futuro della sanità territoriale, ma i ritardi accumulati destano forte preoccupazione". Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, commentando lo stato di avanzamento delle strutture finanziate con i fondi europei. "Entro giugno – prosegue Giuliano – dovranno essere utilizzate tutte le risorse stanziate dal PNRR, ma i dati Agenas parlano chiaro: a settembre solo 660 Case della Comunità risultavano operative con almeno un servizio attivo.

