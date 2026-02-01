Voli in Europa | quasi uno su quattro arriva in ritardo Ecco le compagnie che hanno creato più disagi

Quasi un volo su quattro in Europa arriva in ritardo, secondo i dati più recenti. Le compagnie aeree che creano più problemi sono state identificate e segnalate come le più ritardatarie. In Italia, in particolare, il numero di voli giornalieri è aumentato del 10% rispetto al 2019, posizionando il nostro paese al quinto posto in Europa per quantità di voli. La situazione resta complicata, con molti passeggeri che devono fare i conti con ritardi e disagi frequenti.

La fotografia di RimborsoAlVolo: Italia al 5° posto in Europa per numero di voli giornalieri, +10% sul 2019. Ma è record di segnalazioni per disagi legati ai bagagli, +212% sul 2023.

