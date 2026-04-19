Una politica di lunga esperienza, ormai alla guida di Lecce da diversi mandati, ha deciso di tatuarsi sulla pelle la scritta MSI. La scelta ha attirato l’attenzione, considerando la sua lunga affiliazione politica e il suo passato legato a quel movimento. La sindaca di 82 anni ha sempre mantenuto un rapporto saldo con le sue radici ideologiche, che ora ha deciso di esprimere anche in modo permanente.

L’amore che non s’è mai spento, adesso, se l’è inciso anche sulla pelle. Del resto, Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce al suo terzo mandato, è sempre stata da quella parte lì, la destra più destra che ci sia. Così, a 82 anni suonati, ha deciso che era arrivato il momento di suggellare a vita la sua liaison politica e si è fatta tatuare la scritta MSI, acronimo del Movimento Sociale Italiano, il partito post-fascista guidato da Giorgio Almirante, di cui è sempre stata orgogliosa militante e burocrate. Il momento propizio è arrivato durante una visita agli stand del Lecce Tattoo Fest, il festival patrocinato dalla Regione Puglia e organizzato nella città che amministra di nuovo dal giugno del 2024.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Adriana Poli Bortone, sindaca 82enne di Lecce, si fa tatuare la scritta MSI

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