Libri di testo 2026 2027 | tetti di spesa aggiornati all’1,5% di inflazione programmata fino a 346 euro per il primo anno dei licei DECRETO
Il decreto ministeriale pubblicato il 26 marzo definisce i limiti di spesa per i libri di testo relativi all'anno scolastico 20262027. I tetti di spesa sono stati aggiornati in base a un'inflazione programmata dell’1,5 per cento, con un massimo di 346 euro per il primo anno dei licei. La normativa riguarda sia la scuola secondaria di primo che di secondo grado.
Pubblicato il decreto ministeriale del 26 marzo che stabilisce i tetti di spesa della dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e di secondo grado relativi all'anno scolastico 20262027. L'articolo Libri di testo 20262027: tetti di spesa aggiornati all’1,5% di inflazione programmata, fino a 346 euro per il primo anno dei licei. DECRETO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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