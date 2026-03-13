Tentata truffa a nome di Adiconsum proposti investimenti ad alto rendimento anche a Bergamo

In provincia di Bergamo, si sono verificati episodi di truffa che coinvolgono il nome di Adiconsum. Su social network circolano offerte di

Prima o poi doveva succedere: Adiconsum, suo malgrado, diventa protagonista di una truffa che gira sui social in tutta Italia e inizia a mietere vittime anche in provincia di Bergamo. Numerosi consumatori stanno segnalando la presenza di un profilo fake su Facebook che imita esattamente la pagina nazionale ufficiale dell’associazione, utilizzando lo stesso nome e la stessa foto profilo. Il truffatore, una volta accettata la richiesta di amicizia, contatta le vittime proponendo di entrare in un gruppo WhatsApp dedicato a presunti investimenti ad alto rendimento. Si tratta chiaramente di una truffa volta a sottrarre denaro o dati personali: Adiconsum Nazionale non ha alcun profilo personale su Facebook, né gestisce o promuove gruppi di investimento su WhatsApp o altre piattaforme. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

